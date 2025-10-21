16+
ВТБ предупредит клиентов о входе в онлайн-банк с незнакомых устройств

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Клиенты ВТБ получат СМС-уведомления о первом входе в их аккаунт ВТБ Онлайн с любого устройства. Это позволит оперативно отреагировать, если доступ к онлайн-банку получили мошенники.

В СМС-сообщении будет указано имя устройства или браузера (при входе с компьютера). Если клиент не входил в свой онлайн-банк, он сможет "выгнать" мошенников из своего аккаунта, сбросив сессии. Это можно сделать в разделе "Безопасность" в ВТБ Онлайн или по звонку в контакт-центр. После сброса сессий вход будет возможен только с использованием двухфакторной аутентификации (пароля и временного кода из СМС). Также клиент сможет самостоятельно заблокировать аккаунт через онлайн-банк или по номеру 1000.

ВТБ активно внедряет различные технологические инструменты для защиты от телефонных мошенников. При подозрении на мошенническую операцию клиенты могут подтвердить транзакцию через NFC (приложив банковскую карту к смартфону с Android ОС) или с помощью биометрии. Ранее банк запустил сервис проверки устройств, на которых открыт онлайн-банк, а также функцию самоограничений на онлайн-кредиты, снятие средств по QR в банкомате и другие операции. Эти и другие инструменты доступны в разделе "Безопасность" приложения ВТБ Онлайн.

