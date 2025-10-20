16+
Программа лояльности НОВИКОМа бьет рекорды популярности

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) фиксирует рекордное число подключений к программе лояльности "Кешбэк". Сегодня возможностью возврата денег за покупки пользуется каждый третий зарплатный клиент банка. Динамика подключений свидетельствует о совпадении предложения и запросов сотрудников предприятий, а выбор категорий — об их приоритетах в расходах.

В текущем году НОВИКОМ значительно обновил программу лояльности "Кешбэк": увеличил количество категорий повышенного кешбэка до десяти, а ежемесячный лимит начисления — до 7000 рублей. Банк также ввел две постоянные категории — супермаркеты и ЖКУ, наиболее актуальные для клиентов, что подтверждается статистикой. 97% участников программы лояльности в 2025 году выбрали категорию "Супермаркеты", 60% — "ЖКУ". При этом последняя категория демонстрирует рекордную динамику: с начала года количество выбравших ее людей возросло практически в три раза.

Начиная с сентября порядка 60% клиентов выбрали категорию "Аптеки", что обусловлено сезоном простуд и вирусных заболеваний. Чуть более половины клиентов НОВИКОМа в качестве избранных категорий выделили одежду (53%) и топливо (51%), что объясняется необходимостью обновления гардероба на осенне-зимний период и уровнем расходов на обслуживание личного автомобиля.

Замыкает топ-3 по предпочтениям категория "Рестораны", которая включает в себя заведения общественного питания и доставку еды. Возврат за оплату покупок в общепите получает 41% участников программы лояльности банка.

"НОВИКОМ ведет системную работу по развитию программы лояльности для своих ключевых клиентов — работников производственных предприятий. Мы внимательно анализируем покупательское поведение и сезонные запросы и предлагаем наиболее востребованные категории товаров для получения возврата. Тем самым мы поддерживаем человека труда, который вносит ежедневный вклад в развитие промышленного комплекса России", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа, руководитель розничного блока банка Дмитрий Криштопа.

По условиям программы "Кешбэк" каждый владелец зарплатной карты НОВИКОМа может выбрать четыре из десяти категорий, позволяющих вернуть до 25% от суммы платежа. На все остальные покупки по карте, подключенной к программе лояльности, действует кешбэк до 1,25%. Подключиться к программе и выбрать категории можно через мобильное приложение или интернет-банк НОВИКОМа, в офисе банка, по телефону или через персонального менеджера на предприятии.

