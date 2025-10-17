Рассказывает "КонсультантПлюс": "Что вам стоит передать документы на товар заранее?"

Надо ли заранее передавать покупателям документы на реализуемый товар? Различные ситуации в сфере торговых отношений разбирают специалисты "КонсультантПлюс".

Поставщик и Покупатель договорились о поставке 9 л машинного масла на розлив, общей стоимостью 92 294 руб. 91 коп. Предоплата была перечислена, а дальше начались споры.

Покупатель попросил передать ему для ознакомления документы, подтверждающие происхождение и качество товара ещё до поставки, засомневался он в качестве масла. Поставщик ответил, что все документы передаст вместе с товаром, но Покупателя это не устроило. Он заявил о расторжении договора, потребовал вернуть деньги.

Суд первой инстанции всё решил быстро и просто: деньги перечислены, товар не поставлен, и то и другое подтверждено, значит деньги нужно вернуть Покупателю.

Суд апелляционной инстанции был не так прост в своих суждениях. Из материалов дела усматривается и не оспаривается сторонами, что товар был готов к передаче, идентифицирован для целей отгрузки согласно требованиям Техрегламента и подлежал передаче по адресу места нахождения товара, а Покупатель был осведомлен о его готовности. Таким образом, обязанность поставить товар Продавцом исполнена.

Согласно ст. 456 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю, в т. ч. относящиеся к ней документы. Однако в рассматриваемом случае судом первой инстанции не учтено, что Покупатель отказался от получения товара, в связи с чем согласно ст. 456 ГК РФ не могло последовать и передачи относящихся к нему документов.

В данной связи суд первой инстанции неверно применил ст. 464 ГК РФ о последствиях неисполнения обязанности передать принадлежности и документы на товар.

В силу ст. 2 ТР ТС 030/2012 истец не является потребителем и договор не предусматривает предоставление документов до отгрузки товара. Отказ от приобретения товара последовал еще до осмотра и принятия товара, когда Покупателю стало ясно, что интересующие его коммерческие сведения до передачи товара не будут ему выданы.

Так как договор не предусматривает передачу документов до отгрузки, а предполагает их предоставление при получении товара, требование Покупателя преждевременно, а его действия (срыв сроков, необоснованный отказ) свидетельствуют о недобросовестности.

Кассационный суд снова встал на сторону Покупателя и взыскал с Продавца всю сумму предоплаты.

В данном случае нахождение как товара, не переданного Покупателю, так и денежных средств в распоряжении Поставщика не соответствует статье 328 ГК РФ. Применительно к обстоятельствам настоящего спора Поставщик не заявил требования об обязании принять товар, не представил доказательств отказа от договора (предусматривающего, в том числе право на компенсацию убытков). То обстоятельство, что готовый товар находится на складе Поставщика и может быть отгружен, не является надлежащим исполнением обязательств по поставке, поскольку из установленных судом обстоятельств дела не следует, что стороны согласовали обязательную выборку товара.

Вывод суда апелляционной инстанции, основанный на том, что у Поставщика отсутствовала обязанность представить документы, подтверждающие качество, до момента вручения товара, противоречат п. 1 ст. 469 ГК, поскольку для Поставщика, располагающего документами, подтверждающими качество товара, не представляет сложности передача документов в распоряжение Покупателя.

При наличии перечисленной суммы предоплаты, отсутствии условий о выборке товара, не заявлении требований об обязании покупателя принять товар, не заявлении отказа от договора по п. 3 ст. 484 ГК РФ поставщик не вправе удерживать предоплату, если покупатель отказался от договора. А документы на товар передать заранее (из-за чего весь сыр-бор), по мнению суда, вообще не проблема.

Цена вопроса: 92 294 руб. 91 коп.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации". Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года. Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru. Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.