Ольга Сорокина из ВСК рассказала в рамках Финополис 2025 о перспективах пользовательских данных в финансовом секторе

Данные — это ключевой элемент, на котором строятся продукты в финансовом секторе. Поэтому для страховой отрасли применение инструментов, основанных на клиентских данных, в том числе искусственный интеллект, является одним из драйверов бизнеса и повышения финансовых результатов. Помимо базовых направлений применения технологии — ML-модели, ценообразование, построение антифрод-систем, — компаниям важно внедрять масштабируемую, устойчивую инфраструктуру — GPU сервера, централизованные хранилища данных, практики DevOps, MLops, LLMOps и т. д. Об этом Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК, рассказала в рамках выступления на сессии VK "Технологии в действии: как современная инфраструктура данных открывает новые горизонты для финансового сектора" форума Финополис 2025.

В Страховом Доме ВСК инструментом доступа к LLM является корпоративная платформа для взаимодействия сотрудников с Gen AI "Окно в мир". Приложение масштабировано на всех сотрудников компании, что позволяет им более оперативно выполнять рабочие задачи, создавая себе цифровых помощников. Еще один из успешных кейсов системного использования ИИ в ВСК — сервис для автоматизации поиска услуг в корпоративных договорах ДМС с помощью больших языковых моделей. Сервис оптимизирует работу операторов медицинского пульта, тем самым экономия компании может составить до 8,3 млн рублей в год только по одному локальному бизнес процессу.

Внедрение и масштабирование технологий искусственного интеллекта, особенно больших языковых моделей, требует от компаний изменения IT-ландшафта для повышения гибкости и эффективности процессов, мы активно занимаемся этими вопросами, ориентируясь на лучшие практики развития в условиях текущей рыночной конъюнктуры.

По оценкам ВСК, медицинское страхование становится наиболее перспективным направлением применения ИИ. Однако основным барьером цифровой трансформации ДМС являются регуляторные ограничения при работе с клиентскими данными. Получение доступа к анамнезу пациента с его согласия для предиктивной аналитики поможет оптимизировать клиентский сервис по ДМС, позволит страховщикам прогнозировать риск и предотвращать наступление страхового случая, повысит эффективность и прозрачность взаимодействия с клиниками. Для реализации таких пилотов важна поддержка государства.

Сегодня страховщики в коллаборации с медицинскими клиниками и отраслевыми информационными системами на площадке Ассоциации финтех пилотируют обмен цифровыми форматами документов и обсуждают с профильными министерствами возможность получения обезличенных дата сетов. Все эти инициативы нацелены на изменение парадигмы работы со страховыми услугами и сервисами, для формирования паттернов предиктивной работы с заболеваниями и осознанного потребления через эффективную работу с данными и технологиями их обработки.

"Сегодня искусственный интеллект становится базовой технологией большинства сфер бизнеса, задает требования к качеству данных и процессам организации работы с ними. Мы давно и активно применяем LLM и другие технологии искусственного интеллекта, позволяющие оптимизировать процессы и повышать эффективность. На текущем этапе развития практик работы с данными и технологиями, игрокам финансового рынка важно делиться лучшими практиками, обмениваться опытом, совместно работать над стандартизацией архитектуры использования ИИ. Эта синергия позволит снизить расходы бизнеса на внедрение и максимизацию эффектов от использования технологий", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.