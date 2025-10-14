16+
Суд вынес приговор о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"

Суды Происшествия

Суд вынес приговор о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 14 октября, Волжский районный суд Самарской области вынес приговор по нашумевшему уголовному делу о загрязнении "черного золота".

Фото: СК РФ

Обвиняемая Светлана Балабай получила девять лет колонии общего режима, Сергей Баландин и Владимир Жоголев — по 16 лет. Роман Гладков — 15 лет колонии, Евгений Елисеев — 10 лет. Рустам Хуснутдинов, который сотрудничал со следствием, приговорен к исправительным работам на три года и четыре месяца.

Напомним, дело возбудили в 2019 г. по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

Следствие предполагало: чтобы скрыть хищение, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино. Сначала в качестве фигурантов проходили создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин. Позже список пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин. Затем фигурантами дела стали еще три сотрудника ЛПДС "Лопатино" — Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

Позже из "основного" уголовного дела выделили дела нескольких фигурантов. Так, Николай Рубцов получил два с половиной года колонии общего режима, Владимир Матюхин — четыре года лишения свободы условно, Наталья Пятилетова — четыре года лишения свободы условно, Оксана Цуканова — четыре года лишения свободы условно. Кроме того, уже осудили Дмитрия Никишова и Романа Якушева. Якушев получил четыре года в колонии общего режима.

Материалы в отношении Романа Трушева и Романа Ружечко выделили в отдельное уголовное дело, которое приостановили.

Зимой 2023 г. "основное" уголовное дело поступило в Волжский районный суд. Оно состоит из двух. Первое — в отношении Владимира Жоголева, Светланы Балабай, Рустама Хуснутдинова и Романа Гладкова передали для рассмотрения судье Валентине Сабановой. Второе уголовное дело в отношении Сергея Баландина поступило судье Андрею Лысенко. Валентина Сабанова постановила вернуть дело Жоголева, Балабай, Хуснутдинова и Гладкова в прокуратуру или руководителю следственного органа из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями. В тот же день судья Лысенко принял аналогичное решение. Позже нарушения были устранены и материалы вновь направляли в суд.

