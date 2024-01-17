Уголовное дело о "грязной нефти" вновь поступило в суд

В Волжский районный суд Самарской области вновь поступило уголовное дело о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, дело возбудили в 2019 г. по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

Следствие предполагало: чтобы скрыть хищение, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино.

Сначала в качестве фигурантов проходили создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Позже список пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три сотрудника ЛПДС "Лопатино" - Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

Позже из "основного" уголовного дела выделили дела нескольких фигурантов. Так, Николай Рубцов получил два с половиной года колонии общего режима, Владимир Матюхин - четыре года лишения свободы условно, Наталья Пятилетова - четыре года лишения свободы условно, Оксана Цуканова - четыре года лишения свободы условно. Кроме того, уже осудили Дмитрия Никишова и Романа Якушева. Якушев получил четыре года в колонии общего режима.

Материалы в отношении Романа Трушева и Романа Ружечко выделили в отдельное уголовное дело, которое приостановили.

Зимой 2023 г. "основное" уголовное дело поступило в Волжский районный суд. Оно состоит из двух. Первое - в отношении Владимира Жоголева, Светланы Балабай, Рустама Хуснутдинова и Романа Гладкова 27 января передали для рассмотрения судье Валентине Сабановой. Второе уголовное дело в отношении Сергея Баландина 14 февраля поступило судье Андрею Лысенко.

19 апреля Валентина Сабанова постановила вернуть дело Жоголева, Балабай, Хуснутдинова и Гладкова в прокуратуру или руководителю следственного органа из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями. В тот же день судья Лысенко принял аналогичное решение.

Как подтвердили корреспонденту Волга Ньюс в Волжском районном суде, 26 декабря 2023 г. уголовное дело вновь поступило для рассмотрения к ним.

В этот раз дело, фигурантами которого являются Светлана Балабай, Роман Гладков, Владимир Жоголев, Рустам Хуснутдинов, Сергей Баландин и Е.Елисеев, передали судье Юлии Артемовой. В списке статей у каждого из обвиняемых есть ст. 167 ч. 2 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Также всех подсудимые, кроме Сергея Баландина, обвиняются по п. "а" и "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам либо приведение их в негодность"). В перечне статей у Светланы Балабай записаны два таких преступления. Кроме того, в списке обвинений всех фигурантов, кроме Рустама Хуснутдинова, есть ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). Романа Гладкова еще обвиняют в четырех преступлениях по п. "б" и "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп") и одном - по п. "б" ч. 3 ст. 204 УК РФ. А Сергей Баландин обвиняется в коммерческом подкупе. Еще у Романа Гладкова, Владимира Жоголева, Сергея Баландина и Елисеева в списке статей имеется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Дата начала рассмотрения этого уголовного дела на сайте суда пока не обозначена.