Облсуд поддержал возвращение в прокуратуру "основного" уголовного дела о "грязной нефти"

Самарский облсуд оставил без изменений постановление о возвращении в прокуратуру "основного" уголовного дела о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Фигуранты этого дела - Владимир Жоголев, Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов и Роман Гладков.

Напомним, дело возбудили в 2019 г. по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража"). Следствие предполагало: чтобы скрыть хищение, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино.

Сначала в качестве фигурантов проходили создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Позже список пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три сотрудника ЛПДС "Лопатино" - Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

Позже из "основного" уголовного дела выделили дела нескольких фигурантов. Так, Николай Рубцов получил два с половиной года колонии общего режима, Владимир Матюхин - четыре года лишения свободы условно, Наталья Пятилетова - четыре года лишения свободы условно, Оксана Цуканова - четыре года лишения свободы условно. Кроме того, уже осудили Дмитрия Никишова и Романа Якушева. Якушев получил четыре года в колонии общего режима.

Материалы в отношении Романа Трушева и Романа Ружечко выделили в отдельное уголовное дело, которое приостановили.

Зимой 2023 г. "основное" уголовное дело поступило в Волжский районный суд. Как следует из сообщений на сайте суда, оно состоит из двух: № 1-48/2023 - в отношении Владимира Жоголева, Светланы Балабай, Рустама Хуснутдинова и Романа Гладкова 27 января было передано для рассмотрения судье Валентине Сабановой. Второе уголовное дело № 1-61/2023 в отношении Сергея Баландина 14 февраля поступило для рассмотрения судье Андрею Лысенко.

19 апреля судья Валентина Сабирова постановила вернуть уголовное дело Жоголева, Балабай, Хуснутдинова и Гладкова в прокуратуру или руководителю следственного органа из-за того, что обвинительное заключение составлено с нарушениями. В тот же день судья Лысенко принял аналогичное решение.

Постановление судьи Сабаевой обжаловал представитель прокуратуры. 14 июня апелляционная инстанция облсуда оставила это постановление без изменений. У сторон есть возможность обжаловать вынесенные судебные акты в суде кассационной инстанции.