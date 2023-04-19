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Суд вернул на доследование "основное" дело о грязной нефти в "Дружбе"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 19 апреля, судья Волжского района Валентина Сабирова приняла решение вернуть на дополнительное расследование уголовное дело о "грязной нефти". На этом настаивали адвокаты.

Фото: Андрей Савельев

Напомним, обвиняемыми по этому уголовному делу проходят пять человек: гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков.

Ранее адвокат Балабай Дмитрий Натариус сообщил, что самое объемное обвинение предъявлено Роману Гладкову. Следствие обвиняет его в причастности к деятельности преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, самовольном подключении к магистральному нефтепроводу группой лиц по предварительному сговору, умышленном повреждении или уничтожении имущества и пяти эпизодах коммерческого подкупа. Вину в совершении преступлений Гладков признал частично.

Уголовное дело о "грязной нефти" в нефтепроводе "Дружба" возбудили в 2019 году. По версии правоохранителей, чтобы скрыть хищение, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино.

Сначала, помимо Балабай, Хуснутдинова, Жоголева и Баландина, фигурантами уголовного дела проходили создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко.

Позже список пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин. Затем фигурантами дела стали еще три сотрудника ЛПДС "Лопатино" — Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

Из "основного" уголовного дела выделили дела нескольких фигурантов и передали их в суды. Так, Никишов, Якушев, Матюхин, Рубцов, Цуканова и Пятилетова уже выслушали приговоры за коммерческий подкуп.

Материалы в отношении Романа Трушева и Романа Ружечко также выделили в отдельное уголовное дело.

Как сообщил Дмитрий Натариус, адвокаты настаивали на недопустимости некоторых доказательств по основному уголовному делу. Предварительные заседания по нему длились в суде Волжского района с февраля 2023 года. И в итоге 19 апреля судья Валентина Сабирова постановила вернуть дело на доследование. Сколько это доследование займет времени — никто не знает.  

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