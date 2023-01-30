"Основное" дело о загрязнении нефти в "Дружбе" ушло в суд

Объемное 148-томное уголовное дело о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" 27 января поступило в Волжский районный суд и было передано судье Валентине Сабановой.

Напомним, обвиняемыми по нему проходят пять человек: генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков.

Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс защитник Светланы Балабай адвокат Дмитрий Натариус, его подзащитной следствием окончательно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, мошенничестве, самовольном подключении к магистральному нефтепроводу группой лиц по предварительному сговору и в умышленном повреждении или уничтожении имущества.

"Как и изначально, ни я ни моя подзащитная не признаем обвинений ни в малейшем, — заявляет Дмитрий Натариус. — В ближайшее время мною будет подано ходатайство о признании ряда доказательств недопустимыми, как полученных с нарушением федеральных законов. Ходатайство о рассмотрении такового в предварительном судебном заседании мной с моей подзащитной уже заявлено при окончании этапа ознакомления с материалами уголовного дела".

По словам адвоката, не желая объективно расследовать уголовное дело и устанавливать реальную картину произошедшего, за три года следствие так и не удовлетворило его ходатайства об истребовании сведений от двух российских производителей четырёххлористого углерода (ЧХУ), наличие которого установлено в загрязненной нефти.

"Данное вещество запрещено к безучетному свободному обороту в странах-производителях Монреальским протоколом 1987 года, как высокотоксичное и разрушающее озоновый слой Земли. Оно может использоваться только как основа для иных веществ. Скорее всего, покупатель ЧХУ промыл им свои танкеры, скважины или иное оборудование, а затем избавился от отходов такого незаконного использования столь вандальным и варварским способом, умалчивая или вводя в заблуждение о составе такой "нефтесодержащей жидкости" последующих получателей. Эту цепочку следствие отказалось выявлять и расследовать, сославшись на то, что "обвиняемые по делу уже установлены". Безусловно, понятно, что теперь следствию необходимо юридически оправдывать содержание целый год в СИЗО под стражей почти всех "уже выявленных" обвиняемых, которые точно не имеют никакого отношения к новому загрязнению нефти в 2021 году, о чем сейчас все стараются умалчивать", — отметил Дмитрий Натариус.

Он также обращает внимание на тот факт, что уголовное дело, возбужденное в 2021 г. по факту аналогичного загрязнения нефти хлорорганикой всё в том же нефтепроводе "Дружба", было прекращено. При этом "Транснефть" тогда указывала на конкретную компанию, сдавшую загрязненную нефть, и она не фигурирует в деле, поступившем в суд.

"Это не удивительно, ведь наличие двух таких уголовных дел скорее указывало бы на противоречия, и одно дело свидетельствовало бы об ошибочности другого", — считает адвокат, добавляя, что видит во всем этом проявление необъективности следствия.

Также Дмитрий Натариус сообщил, что самое объемное обвинение предъявлено Роману Гладкову. Следствие обвиняет его в причастности к деятельности преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве, самовольном подключении к магистральному нефтепроводу группой лиц по предварительному сговору, умышленном повреждении или уничтожении имущества и пяти эпизодах коммерческого подкупа. Вину в совершении инкриминируемых преступлений Гладков признал частично.

Владимир Жоголев обвиняется в организации преступного сообщества, в мошенничестве, самовольном подключении к магистральному нефтепроводу группой лиц по предварительному сговору и в умышленном повреждении или уничтожении имущества. Вину он не признал.

Рустаму Хуснутдинову окончательно предъявлено обвинение в самовольном подключении к магистральному нефтепроводу группой лиц по предварительному сговору и в умышленном повреждении или уничтожении имущества. Хуснутдинов признал вину в полном объеме.

По словам Дмитрия Натариуса, Сергею Баландину ранее было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, в мошенничестве, самовольном подключении к магистральному нефтепроводу группой лиц по предварительному сговору и в умышленном повреждении или уничтожении имущества. Но в обвинении могло что-то поменяться. Поскольку он идет в суд на рассмотрение в особом порядке, то следует полагать, что вину он признаёт полностью.

Напомним, что уголовное дело о "грязной нефти" в нефтепроводе "Дружба" возбудили в 2019 году. По версии правоохранителей, чтобы скрыть хищение, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино.

Сначала помимо Балабай, Хуснутдинова, Жоголева и Баландина фигурантами уголовного дела проходили создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко.

Позже список пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин. Затем фигурантами дела стали еще три сотрудника ЛПДС "Лопатино" — Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

Из "основного" уголовного дела выделили дела нескольких фигурантов и передали их в суды. Так, Никишов, Якушев, Матюхин, Рубцов, Цуканова и Пятилетова уже выслушали приговоры за коммерческий подкуп.

Материалы в отношении Романа Трушева и Романа Ружечко также выделили в отдельное уголовное дело, производство по которому приостановлено поскольку данные фигуранты находятся заграницей. Трушев является гражданином иной страны, а Ружечко в Литве предоставлено политическое убежище, поскольку уголовное дело европейскими правоохранительными организациями расценивается как политически мотивированное.