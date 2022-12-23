Закончено следствие по "основному" уголовному делу о загрязнении нефти в "Дружбе"

В Самаре закончили знакомиться с материалами дела пятеро обвиняемых в загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба": Владимир Жоголев, Сергей Баландин, Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов и Роман Гладков. В декабре дело планируют передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом для рассмотрения в суд. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил защитник обвиняемой Светланы Балабай — адвокат Дмитрий Натариус.

Напомним, уголовное дело о "грязной нефти" в нефтепроводе "Дружба" возбудили в 2019 году. Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража"). Следствие предполагало: чтобы скрыть хищение, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино.

Сначала фигурантами уголовного дела проходили создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Позже список пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три сотрудника ЛПДС "Лопатино" — Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

В 2021 г. стало известно, что из "основного" уголовного дела выделили дела нескольких фигурантов и передали их в суды. Так, 20 апреля 2021 г. в Ленинский райсуд Самары поступило уголовное дело Николая Рубцова, который с сентября 2018 г. трудился главным диспетчером товарно-транспортного отдела по учету нефти. Теперь его обвиняли в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). 12 июля суд приговорил Рубцова к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима.

1 апреля в Волжский райсуд поступило уголовное дело инженера ПСП "Лопатино" Владимира Матюхина, обвиняемого в коммерческом подкупе (п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ). 20 июля суд мужчину признали виновным и назначили ему четыре года лишения свободы условно.

26 мая Волжский райсуд вынес приговор Наталье Пятилетовой. Ее признали виновной в коммерческом подкупе (п. "в, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и назначили четыре года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих (организационно-распорядительных и административно-хозяйственных) функций в коммерческих организациях сроком на три года.

12 мая тот же Волжский райсуд огласил приговор бывшей сотруднице АО "Транснефть-Дружба" Оксане Цукановой — ее признали виновной в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Также суд на три года запретил ей занимать определенные должности.

27 октября в Ленинском районном суде вынесли приговор замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрию Никишову. В графе обвинения у него значится ст. 204 ч. 7 п. в, г УК РФ, а 6 декабря — начальнику одного из отделов этого управления Роману Якушеву. Он, судя по информации суда, обвинялся в трех эпизодах коммерческого подкупа — ст. 204 ч.3 п. б, в; ст. 204 ч. 7 п. в, г; ст. 204 ч.7 п. в, г УК РФ. Якушев в итоге приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Тем временем расследование "основного" уголовного дела о "грязной нефти" продолжалось.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс защитник обвиняемой Светланы Балабай — адвокат Дмитрий Натариус, во время следствия материалы в отношении Романа Трушева и Романа Ружечко выделили в отдельное уголовное дело, производство по которому приостановлено.

Фигурантами "основного" дела остались пять человек: Владимир Жоголев, Сергей Баландин, Светлана Балабай, Рустам Хуснутдинов и Роман Гладков.

11 января 2022 г. стало известно о завершении расследования и начале ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела. По словам Дмитрия Натариуса, на днях ознакомление с материалами уголовного дела завершилось, и в декабре следствие планирует передать его для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру с последующей передачей для рассмотрения в суд.