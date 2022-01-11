Закончено следствие по делу о грязной нефти

В Самаре закончено расследование уголовного дела о "грязной нефти". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил адвокат обвиняемой Светланы Балабай Дмитрий Натариус.

Напомним, уголовное дело о грязной нефти в нефтепроводе "Дружба" возбудили в 2019 году. Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража"). Следствие предполагало: чтобы скрыть хищение нефти, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино.

Сначала фигурантами уголовного дела проходили создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Позже список подозреваемых пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три ЛПДС "Лопатино" - Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

В 2021 г. стало известно, что из "основного" уголовного дела выделили уголовные дела нескольких фигурантов и передали их в суды. Так, 20 апреля 2021 г. в Ленинский райсуд Самары поступило уголовное дело Николая Рубцова, который с сентября 2018 г. трудился главным диспетчером товарно-транспортного отдела по учету нефти. Теперь его обвиняли в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). 12 июля суд приговорил Рубцова к двум с половиной годам заключения в колонии общего режима.

Кроме того, 1 апреля в Волжский райсуд поступило уголовное дело инженера ПСП "Лопатино" Владимира Матюхина, обвиняемого в коммерческом подкупе (п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ). 20 июля суд мужчину признали виновным и назначили ему четыре года лишения свободы условно.

26 мая Волжский райсуд вынес приговор Наталье Пятилетовой. Ее признали виновной в коммерческом подкупе (п. "в, г" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и назначили четыре года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих (организационно-распорядительных и административно-хозяйственных) функций в коммерческих организациях сроком на три года.

12 мая тот же Волжский райсуд огласил приговор бывшей сотруднице АО "Транснефть-Дружба" Оксане Цукановой - ее признали виновной в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Также суд на три года запретил ей занимать определенные должности.

27 октября в Ленинском районном суде был оглашен приговор замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрию Никишову. В графе обвинения у него значится ст. 204 ч. 7 п. в, г УК РФ и 6 декабря начальнику одного из отделов этого управления Роману Якушеву. Он, судя по информации суда, обвинялся в трех эпизодах коммерческого подкупа - ст. 204 ч.3 п. б, в; ст. 204 ч. 7 п. в, г; ст. 204 ч.7 п. в, г УК РФ.

Как писали в СМИ, Якушев был признан виновным в коммерческом подкупе (п. "б, в" ч. 3 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), и суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Тем временем расследование "основного" уголовного дела "о загрязнении нефти" продолжалось. 11 января стало известно о его завершении. Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс адвокат обвиняемой Светланы Балабай Дмитрий Натариус, сейчас следствие начинает знакомить фигурантов с материалами уголовного дела.