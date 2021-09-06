Приговор фигуранту дела о грязной нефти Николаю Рубцову устоял в областном суде

В понедельник, 6 сентября, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения приговор Ленинского районного суда от 12 июля, вынесенный главному диспетчеру товарно-транспортного отдела по учету нефти ОАО МН "Дружба" Николаю Рубцову, которого признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело о грязной нефти в нефтепроводе "Дружба" возбудили в 2019 году. Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража"). Следствие предполагало, что, чтобы скрыть хищение нефти, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино.

Сначала фигурантами уголовного дела были: создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Позже список подозреваемых пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три ЛПДС "Лопатино" Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

В 2021 г. стало известно, что из "основного" уголовного дела выделили уголовные дела нескольких фигурантов и передали их в суды.

По версии следствия, Рубцов с ноября 2018 г. несколько раз получил деньги от Романа Якушова, действовавшего в интересах Романа Ружечко. Вознаграждение, общий размер которого составил 200 тыс. руб., передавали за то, что в ЛПДС "Лопатино" поступала некачественная нефть.

Уголовное дело Николая Рубцова поступило в Ленинский районный суд 20 апреля 2021 года. 25 мая состоялось очередное заседание, на котором допрашивали подчиненного Николая Рубцова — старшего диспетчера Александра Жарких.

Жарких пояснил, что сначала они работали по регламенту. Нефть от ООО "Нефтеперевалка" поступала в парк Лопатино, где ее направляли в резервуар (№ 16), где она отстаивалась, там периодически отбирали пробы, делали анализ. И уже из этого резервуара нефть поступала в распределительный узел основного нефтепровода "Транснефти".

Свидетель Жарких рассказал, что однажды он получил от главного диспетчера Николая Рубцова устное указание пускать нефть не по регламенту, а напрямую — мимо резервуара № 16, сразу в коллектор главного магистрального нефтепровода. Жарких пояснил, что лишних вопросов Рубцову не задавал, а исполнял указания руководителя согласно должностных инструкций, так как должен их исполнять. Кроме того, Жарких сообщил в суде, что не выполнять указания Рубцова он опасался, поскольку, по его мнению, тот мог бы посодействовать его увольнению.

Во время допроса Жарких также отметил, что нефть от ООО "Нефтеперевалка" перекачивали в центральный трубопровод длительное время, примерно с осени 2018 г. до апреля 2019 года. О том, что нефть идет по нештатной схеме, знали и другие работники.

На прениях прокурор просил подсудимому пять лет заключения. В итоге Ленинский райсуд признал фигуранта дела о грязной нефти Николая Рубцова виновным в коммерческом подкупе и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима. Рубцова взяли под стражу в зале суда.

При вынесении приговора суд исключил из обвинения момент, о том, что Якушов действовал в интересах Романа Ружечко и ОПС, так как этот вопрос суд не рассматривал.

22 июля представитель гособвинения внес представления на этот приговор.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском областном суде, сегодня апелляционная инстанция, рассмотрев представление прокуратуры, оставила приговор Ленинского районного суда без изменения. И теперь он считается вступившим в законную силу. Но у сторон остается право обжаловать вынесенные судебные акты в кассационной инстанции.

