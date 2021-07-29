Прокуратура подала жалобу на приговор фигуранту дела о грязной нефти

Представитель гособвинения внес апелляционное представление на приговор Ленинского райсуда от 12 июля, вынесенный главному диспетчеру товарно-транспортного отдела по учету нефти ОАО МН "Дружба" Николаю Рубцову, которого признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело о грязной нефти в нефтепроводе "Дружба" возбудили в 2019 году. Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража"). Следствие предполагало, что, чтобы скрыть хищение нефти, подозреваемые залили в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" она попадала через узел приема Лопатино.

Сначала фигурантами уголовного дела были: создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Позже список подозреваемых пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три ЛПДС "Лопатино" Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

В 2021 г. стало известно, что из "основного" уголовного дела выделили уголовные дела нескольких фигурантов и передали их в суды.

По версии следствия, Рубцов с ноября 2018 г. несколько раз получил деньги от Романа Якушова, действовавшего в интересах Романа Ружечко. Вознаграждение, общий размер которого составил 200 тыс. руб., передавали за факта того, что в ЛПДС "Лопатино" поступала некачественная нефть.

При вынесении приговора суд исключил из обвинения момент, о том, что Якушов действовал в интересах Романа Ружечко и ОПС, так как этот вопрос суд не рассматривал. В итоге суд Николаю Рубцову назначили два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

22 июля представитель гособвинения внес представления на этот приговор. Принято ли представление к рассмотрению, пока не известно.

Кроме того, 28 июля апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобы на приговор Волжского райсуда еще одной фигурантке того же дела Наталье Пятилетовой. 26 мая районный суд признал виновной в коммерческом подкупе и приговорил к четырем годам лишения свободы условного.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Самарском облсуде, апелляционная инстанция изменила формулировку приговора Волжского райсуда в части описания преступного деяния. Исключила суждение о том, что передававший Пятилетовой деньги человек действовал в интересах преступного сообщества. В остальном, поскольку Пятилетова признавала вину, приговор оставлен таким же.