Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

В Самаре Ленинский райсуд признал фигуранта дела о грязной нефти Николая Рубцова виновным в коммерческом подкупе (п. В и Г ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Мужчину приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

На прениях прокурор просил Рубцову пять лет заключения.

Напомним, уголовное дело о грязной нефти в нефтепроводе "Дружба" возбудили в 2019 году. Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

По версии следствия, чтобы скрыть хищение нефти, подозреваемые поставляли в узел слива у с. Николаевка Волжского района нефть с добавлением хлорсодержащих соединений, которые портят оборудование нефтеперерабатывающих заводов. В систему "Транснефти" загрязненная нефть поступала через узел приема Лопатино.

Одним из фигурантов дела был сотрудник ЛПДС "Лопатино" Н. Рубцов. По версии следствия, Рубцов с ноября 2018 г. несколько раз получил деньги от Романа Якушова, действовавшего в интересах Романа Ружечко. Вознаграждение, общий размер которого составил 200 тыс. руб., передавали за сокрытие того, что в резервуары ЛПДС "Лопатино" поступала нефть, не соответствующая требованиям ГОСТа.