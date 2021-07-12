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Суды Происшествия

Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре Ленинский райсуд признал фигуранта дела о грязной нефти Николая Рубцова виновным в коммерческом подкупе (п. В и Г ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает корреспондент Волга Ньюс из зала суда.

Мужчину приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.

На прениях прокурор просил Рубцову пять лет заключения.

Напомним, уголовное дело о грязной нефти в нефтепроводе "Дружба" возбудили в 2019 году. Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

По версии следствия, чтобы скрыть хищение нефти, подозреваемые поставляли в узел слива у с. Николаевка Волжского района нефть с добавлением хлорсодержащих соединений, которые портят оборудование нефтеперерабатывающих заводов. В систему "Транснефти" загрязненная нефть поступала через узел приема Лопатино.

Одним из фигурантов дела был сотрудник ЛПДС "Лопатино" Н. Рубцов. По версии следствия, Рубцов с ноября 2018 г. несколько раз получил деньги от Романа Якушова, действовавшего в интересах Романа Ружечко. Вознаграждение, общий размер которого составил 200 тыс. руб., передавали за сокрытие того, что в резервуары ЛПДС "Лопатино" поступала нефть, не соответствующая требованиям ГОСТа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Z9 Yx 08 июля 2021 21:16 Сотрудница госпожнадзора получила в Тольятти четыре года колонии и лишилась офицерского звания

Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы

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зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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