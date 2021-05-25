В Самаре начался судебный процесс по громкому делу о загрязнении нефти

В Ленинском и Волжском районных судах начались процессы по уголовным делам сотрудников АО "Транснефть-Дружба", выделенным из резонансного дела о грязной нефти.

Напомним, что уголовное дело о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" было возбуждено в 2019 году. Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

По версии следствия, чтобы скрыть хищения нефти подозреваемые поставляли в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную нефть с добавлением хлорсодержащих соединений, которые оказывают негативное влияние на работу оборудования нефтеперерабатывающих заводов. В систему "Транснефти" загрязненная нефть поступала через узел приема Лопатино.

Позднее в СМИ появлялась информация, что нефть была загрязнена отходами, содержащими четыреххлористый углерод.

В конце апреля - начале мая 2019 г. фигурантами уголовного дела являлись шесть человек: создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Светлана Балабай, Рустам Хуснутзинов, Владимир Жоголев и Сергей Баландин были арестованы. Трушева и Ружечко арестовали заочно, так как они находились за границей.

Позже список подозреваемых пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три ЛПДС "Лопатино" Н.И. Рубцов, О.В. Цуканова и Н.К. Пятилетова.

НПЗ, принадлежавший фигуранту дела о "грязной нефти", сменил оператора НПЗ в с. Николаевка Волжского района, ранее контролировавшийся Романом Трушевым, который сейчас проходит одним из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", сменил оператора. Вместо банкротящегося ООО "Самаратранснефть-Терминал" ("СТН-Т") управление им осуществляет ООО "НК "Ресурс Нефть", аффилированное негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние".

Официальную информацию о ходе расследования данного резонансного уголовного дела правоохранители не озвучивали. Но как сообщают Ленинском районном суде, 20 апреля 2021 г. к ним поступило уголовное дело по обвинению Николая Рубцова в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). Процесс ведет судья Иван Бедняков. На данный момент на процессе прошло два судебных заседания.

По данным источника Волга Ньюс в правоохранительных структурах, Николай Рубцов работал на ОАО МН "Дружба" много лет. Начинал в 1992 г. слесарем КиПА. А с сентября 2018 г. трудился главным диспетчером товарно-транспортного отдела по учету нефти.

По версии следствия, Рубцов предположительно с ноября 2018 г. несколько раз получил деньги от Романа Якушова, действовавшего в интересах Романа Ружечко. Вознаграждение, общий размер которого составил 200 тыс. руб., передавалось за сокрытие того факта, что в резервуары ЛПДС "Лопатино" поступала нефть не соответствующая требованиям ГОСТа.

По информации источника Волга Ньюс, Рубцов на допросах подтвердил, что получал деньги от Якушова.

Еще один выделенный из дела о грязной нефти эпизод рассматривается в Волжском районе. 1 апреля в Волжский районный суд поступило уголовного дело в отношении инженера ПСП "Лопатино" Владимира Матюхина, также обвиняемого в коммерческом подкупе (п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ). Процесс ведет судья Андрей Бредихин. По делу прошло четыре заседания.

Между тем расследование "основного" уголовного дела о грязной нефти, по данным источника Волга Ньюс, еще продолжается.