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Нефть в "Дружбе" оказалась загрязнена запрещенным тетрахлорметаном

МОСКВА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Миллионы тонн российской нефти Urals в нефтепроводе "Дружба" были загрязнены отходами, содержащими четыреххлористый углерод (ЧХУ) — вещество, оборот которого государство должно было контролировать в рамках международных протоколов, сообщает reuters.com со ссылкой на результаты трех тестов и информацию восьми источников.

Минеральное сырье в системе Транснефти было загрязнено смесью ХОС, в которой наибольшую долю занимал четыреххлористый углерод, показали данные источников, знакомых с результатами химического анализа испорченной нефти. Вторым по концентрации компонентом был хлороформ, также выявлено присутствие других хлорпроизводных углеводородов в меньшей концентрации.

Данные анализа, проведенного в московской химической лаборатории по заказу Транснефти и представленного на совещании в Минэнерго, показали, что содержание ЧХУ в смеси хлорорганических отходов превышало 85%. Два других теста были проведены европейским переработчиком и международным трейдером, которые были вынуждены принять загрязненное сырье. Два источника, знакомые с результатами этих тестов, сообщили, что тесты показали такое же содержание ЧХУ в смеси.

Четыреххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан — опасный ксенобиотик, промышленный яд и канцероген — включен в перечень озонразрушающих веществ, определенных в Монреальском протоколе, стороной которого Россия является с августа 1992 года. Потребление ЧХУ в РФ квотируется, использование допускается только как промежуточного продукта при производстве других веществ. В случае образования ЧХУ в качестве отхода вещество должно уничтожаться с применением утвержденной технологии.

Квоты на производство ЧХУ последние годы получают заводы Химпром в Новочебоксарске в Чувашии и Галополимер в Кирово-Чепецке в Кировской области. Владелец Химпрома группа Оргсинтез в ответ на запрос издания сообщил, что "не утилизирует самостоятельно и не передает на утилизацию третьим лицам ЧХУ", при этом производит его как продукт. Галополимер не ответил на запрос о комментарии.

Несколько опрошенных Рейтер химиков указали на то, что набор и соотношение хлорсодержащих углеводородов, представленные в результатах анализа загрязненной нефти в системе "Дружба", близки к составу кубовых остатков производства хлороформа на Химпроме.

Значительный поток ХОС идет на станции, не связанные с химическим или иным перерабатывающим производством, которые зато находятся в центре большого региона нефтедобычи, охватывающего Самарскую, Оренбургскую области и Татарстан. Хлорорганические отходы остаются наиболее эффективным растворителем и по-прежнему используются для обработки призабойной зоны пласта для удаления отложений асфальтенов нефтяных смол и парафинов, признают нефтяники. Незначительное добавление к тяжелым нефтепродуктам заметно снижает их вязкость, делает продукт однородным по структуре и позволяет заработать на увеличении массы конечной смеси. Вместе с тем добавление ЧХУ в значительной пропорции, например, к мазуту, делает последний негорючим.

По версии источников, смесь хлорорганических отходов с ЧХУ была добавлена в мазут в избыточном количестве, что сделало невозможным его использование в качестве топлива. Такой мазут был продан по сниженной цене для компаундирования нефти, которая затем попала в систему нефтепроводов.

Ни один из источников не назвал узел приема нефти (УПН), через который загрязненное сырье попало в систему.

"Каждый УПН — это серьезный бизнес. При наличии договоренностей… туда можно сдать все, что черное и хоть немного пахнет нефтепродуктами", — рассказал трейдер, более 20 лет работающий на нефтяном рынке Самарской области.

Напомним, российские власти заявляли, что ХОС поступили в систему Транснефти через узел приема Лопатино в Самарской области. В рамках расследования этого случая были арестованы четыре человека.

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