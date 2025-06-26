В Самаре водитель "скорой" избил пенсионера

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах избиения пенсионера в Самаре, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В сети Интернет опубликована видеозапись, на которой запечатлено, что в областной столице прибывший на вызов водитель скорой медицинской помощи причинил телесные повреждения 80-летнему мужчине, сидевшему около одного из подъездов жилого дома. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

По данному факту в СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).