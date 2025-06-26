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Преступления Происшествия

В Самаре водитель "скорой" избил пенсионера

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах избиения пенсионера в Самаре, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

В сети Интернет опубликована видеозапись, на которой запечатлено, что в областной столице прибывший на вызов водитель скорой медицинской помощи причинил телесные повреждения 80-летнему мужчине, сидевшему около одного из подъездов жилого дома. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

По данному факту в СУ СК России по Самарской области  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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