В Самаре водитель "скорой" избил пенсионера

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Самарской области Павла Олейника доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах избиения пенсионера в Самаре, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
В сети Интернет опубликована видеозапись, на которой запечатлено, что в областной столице прибывший на вызов водитель скорой медицинской помощи причинил телесные повреждения 80-летнему мужчине, сидевшему около одного из подъездов жилого дома. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
По данному факту в СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы