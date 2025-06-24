Из-за конфликта водителя "скорой помощи" и пенсионера в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за избиения пенсионера. Об этом сообщает региональное СУ СК.
24 июня в социальных сетях появилась информация о том, что водитель скорой медицинской помощи напал на 80-летнего пенсионера. Все это попало на видео. Потерпевшему потом понадобилась помощь медиков.
В соцсетях историю излагают так. Пока пожилой мужчина сидел около подъезда, кто-то из прохожих подумал, что ему плохо, и вызвал "скорую". Приехавшим врачам мужчина сказал, что все в порядке и сам он никого не вызывал. Медики посоветовали ему пойти домой и ушли в машину. Пенсионер, имеющий проблемы со зрением и слухом, что-то ответил им. Этим ответом остался недоволен водитель "скорой". Он поругался с пожилым самарцем и толкал его. В итоге потерпевший упал и получил сотрясение.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы