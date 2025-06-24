Из-за конфликта водителя "скорой помощи" и пенсионера в Самаре возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело из-за избиения пенсионера. Об этом сообщает региональное СУ СК.

24 июня в социальных сетях появилась информация о том, что водитель скорой медицинской помощи напал на 80-летнего пенсионера. Все это попало на видео. Потерпевшему потом понадобилась помощь медиков.

В соцсетях историю излагают так. Пока пожилой мужчина сидел около подъезда, кто-то из прохожих подумал, что ему плохо, и вызвал "скорую". Приехавшим врачам мужчина сказал, что все в порядке и сам он никого не вызывал. Медики посоветовали ему пойти домой и ушли в машину. Пенсионер, имеющий проблемы со зрением и слухом, что-то ответил им. Этим ответом остался недоволен водитель "скорой". Он поругался с пожилым самарцем и толкал его. В итоге потерпевший упал и получил сотрясение.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").