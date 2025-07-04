В Клявлинском районе в автокатастрофе пострадали пять человек, включая трех несовершеннолетних

В пятницу, 4 июля, в Клявлинском районе столкнулись "Гранта" и "Нива". В результате пострадали пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Самому юному пострадавшему - 15 лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 01:10 25-летний водитель Lada Granta без государственного регистрационного знака, двигаясь со стороны ст. Клявлино в направлении села Камышла в дорожных и метеорологических условиях не выбрал безопасную скорость движения и наехал на припаркованную "Ниву" (Lada 212140 4*4) под управлением 24-летнего мужчины, который в нарушении ПДД остановился на левой стороне дороги с двумя полосами движения для каждого направления. После столкновения Granta опрокинулась в кювет.

"В настоящее время от сотрудников Госавтоинспекции поступила информация о 5 пострадавших, трое из которых - несовершеннолетние. Самому юному из них 15 лет. На место происшествия выезжали руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские установили и опросили участников и очевидцев, провели иные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД.