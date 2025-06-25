Осуждена самарчанка за хищение пособий на несуществующих детей

В Самаре местная жительница осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество, то есть хищение денежных средств при получении пособий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо недостоверных сведений, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что женщина обратилась в органы ЗАГСа и предоставила ложные сведения о рождении двоих детей, оформила и получила свидетельства о рождении. Затем она обратилась в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области и министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области за получением выплат на детей.

На протяжении пяти лет мнимая мать получала пособия, общая сумма которых составила свыше 1,1 млн рублей.

Женщина частично возместила ущерб. По решению суда, она отправится в исправительную колонию общего режима на два года. Кроме того, по требованию прокурора суд взыскал с нее 417 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.