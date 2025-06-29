Мошенники оплатили самарчанке билет до Москвы, чтобы завладеть ее 0,5 млн рублей

В Самаре жертвой мошенников стала 74-летняя местная жительница. Три месяца назад женщине начали поступать звонки от неизвестных, которые представились сотрудниками оператора связи и правоохранительных органов.

Звонившие убедительно рассказывали о якобы готовящейся масштабной хакерской атаке на ее банковские счета и о том, что все сбережения могут быть похищены в любой момент. Мошенники действовали методично и последовательно, каждый день напоминая женщине о необходимости защитить свои средства.

После нескольких месяцев "обработки" они убедили потерпевшую взять все накопления и перевести их на "безопасный счет", который предоставили. Когда женщина попыталась совершить перевод крупной суммы, мошенники сообщили о возникших технических сложностях.

Не теряя времени, они предложили "решение проблемы" — купить билет на самолет до столицы России, где можно было передать деньги их "доверенному курьеру". Чтобы создать видимость заботы и надежности, мошенники даже оплатили ей перелет.

Когда курьер с деньгами ушел, женщина заметила информационную памятку о действиях мошенников и методах их работы. Прочитав ее, она внезапно осознала, что все происходящее последнее время — не что иное как тщательно спланированное мошенничество, и обратилась за помощью в полицию.

В результате было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к хищению денежных средств пенсионера, в общей сумме более 540 тыс. рублей.