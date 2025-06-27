ФСБ поймала в Самаре лидера этнической ОПГ

Сотрудники УФСБ по Самарской области сообщили о поимке лидера этнической ОПГ. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.
"Указанное лицо предложило представителю цыганской диаспоры свое посредничество в передаче взятки 200 тыс. руб. неустановленному должностному лицу из числа сотрудников ОМВД России
по Отрадному для уклонения от ответственности членов цыганской общины, совершивших общеуголовное преступление", — сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.
Далее в Отрадненском отделе Следственного комитета возбудили уголовное дело
по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Сейчас материалы передали на рассмотрение в суд.
По данным источников, фамилия подозреваемого цыганского барона — Колмыков. Члена его клана правоохранители обвиняли по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Именно за это правонарушение барон и хотел, по предварительным данным, "отмазать" члена клана.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы