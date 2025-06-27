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Преступления Происшествия

ФСБ поймала в Самаре лидера этнической ОПГ

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ по Самарской области сообщили о поимке лидера этнической ОПГ. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

"Указанное лицо предложило представителю цыганской диаспоры свое посредничество в передаче взятки 200 тыс. руб. неустановленному должностному лицу из числа сотрудников ОМВД России
по Отрадному для уклонения от ответственности членов цыганской общины, совершивших общеуголовное преступление", — сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Далее в Отрадненском отделе Следственного комитета возбудили уголовное дело 
по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Сейчас материалы передали на рассмотрение в суд.

По данным источников, фамилия подозреваемого цыганского барона — Колмыков. Члена его клана правоохранители обвиняли по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Именно за это правонарушение барон и хотел, по предварительным данным, "отмазать" члена клана.

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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