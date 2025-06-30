Исполнителями гимна Украины в Тольятти оказались выпускники

Правоохранители установили личности всех участников инцидента, произошедшего в паре Победы в Тольятти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором в Парке Победы подростки пели гимн Украины. В связи с этим уже возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

"Певцами" оказались выпускники одного образовательного учреждения 17-18 лет. Сейчас следователи осматривают их мобильные телефоны и другие электронные устройства, назначена лингвистическая экспертиза.