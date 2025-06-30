Тольяттинские подростки пели в парке реабилитирующие нацизм песни

В Тольятти возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором в Парке Победы подростки пели песни с признаками реабилитации нацизма.
Теперь следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы