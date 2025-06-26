Двух участников наркоторговой ОПГ поймали с килограммом мефедрона в Самарской области

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В Самарской области отправили под стражу двух человек, которые могут быть участниками межрегиональной преступной группы, занимающейся поставками прекурсоров и химических реагентов для нарколабораторий. Об этом сообщает региональное УФСБ.