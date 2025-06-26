Двух участников наркоторговой ОПГ поймали с килограммом мефедрона в Самарской области

В Самарской области отправили под стражу двух человек, которые могут быть участниками межрегиональной преступной группы, занимающейся поставками прекурсоров и химических реагентов для нарколабораторий. Об этом сообщает региональное УФСБ.
Подозреваемых задержали в мае 2025 г. В их машине нашли оборудование и реактивы для производства наркотиков, а также более 1 кг мефедрона. По версии следствия, вещество планировали сбывать через "закладки".
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы