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Облправительство Власть и политика

ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр управления регионом Самарской области назвал пятерку самых активно растущих госпабликов по итогам первого полугодия 2025 года. В целом прирост подписчиков в госпабликах в ВК на 1 июля 2025 года по отношению к 2024 году составил 105180 подписчиков.

В топ-5 самых активно растущих и интересных для жителей Самарской области вошли:

В ЦУРе отметили, что госпаблики растут благодаря качественному освещению деятельности органов власти и социально значимых проектов области, а также эффективной коммуникации с населением.

Госпаблики Самарской области — это всегда полезная, проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти оперативно в прямом диалоге.

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