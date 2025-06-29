Студент из Тольятти задержан за закладки

В Тольятти на ул. Мира полицейские увидели, как молодой человек прятал что-то в кустах.

В присутствии понятых у задержанного изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Третьекурсник ВУЗа пояснил, что в свертках — наркотики, которые анонимный куратор из интернета за вознаграждение поручил разложить в тайники.

Согласно экспертизе, общая масса свыше 8 гр, что законодатель относит к крупному размеру.

В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.