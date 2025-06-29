Студент из Тольятти задержан за закладки

В Тольятти на ул. Мира полицейские увидели, как молодой человек прятал что-то в кустах.
В присутствии понятых у задержанного изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Третьекурсник ВУЗа пояснил, что в свертках — наркотики, которые анонимный куратор из интернета за вознаграждение поручил разложить в тайники.
Согласно экспертизе, общая масса свыше 8 гр, что законодатель относит к крупному размеру.
В отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы