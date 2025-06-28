Молодой самарец хотел в Интернете "снять" девушку, а сняли деньги с его "кредитки"

В Самарской области в полицию обратился 21-летний мужчина с заявлением о мошенничестве. Заявитель рассказал, что на день рождения друга хотел заказать девушку по вызову. Найдя в Интернете объявление с похожим предложением, он связался с "продавцом" и обговорил все детали.

Голос на другом конце телефона предупредил, что на данный момент из-за большого спроса цены выше обычного. Молодой человек согласился на условия и продиктовал адрес, по которому должны представиться услуги. После разговора в мессенджер пришло сообщение с прикрепленной анкетой, в которой нужно было оставить свои паспортные данные и указать карту, с которой спишется оплата.

Не заподозрив ничего странного, юноша ввел персональную информацию и ждал ответного звонка, однако его не поступило. Вместо подтверждения брони парню пришло уведомление о списании средств в размере 160 тыс. руб., которые хранились на его кредитной карте.

Осознав, что его обманули мошенники, молодой человек обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.