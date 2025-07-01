Сотрудника УК из Жигулевска будут судить за упавшую на голову прохожей наледь

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В Жигулевский городской суд отправилось уголовное дело 60-летнего мастера управляющей компании, обвиняемого в выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.