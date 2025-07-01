Сотрудника УК из Жигулевска будут судить за упавшую на голову прохожей наледь

В Жигулевский городской суд отправилось уголовное дело 60-летнего мастера управляющей компании, обвиняемого в выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
28 января 2025 г. с крыши дома №8 на ул. Мира наледь упала на голову 19-летней девушке. Пострадавшая получила ушиб теменной части головы.
По версии следствия, к ЧП привело то, что сотрудник УК не организовал своевременную очистку крыши.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы