16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бывшую начальницу отделения почты подозревают в присвоении 280 тысяч рублей ФСБ поймала в Самаре лидера этнической ОПГ В Тольятти задержали мужчину, съевшего краденый хлеб с колбасой Жительница региона получила девять лет колонии за незаконный оборот наркотиков Жительница Самары потеряла деньги при попытке купить квадрокоптер онлайн

Преступления Происшествия

Бывшую начальницу отделения почты подозревают в присвоении 280 тысяч рублей

ХВОРОСТЯНКА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Хворостянском районе бывшую начальницу отделения почты будут судить за присвоение денег и товаров, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, достоверно зная механизм денежных транзакций, 41-летняя злоумышленница присваивала себе часть денег, предназначенных для выплаты гражданам.

Уголовное дело было возбуждено после обращения в органы представителя службы безопасности одного из акционерных обществ. Он сообщил, что ему поступили многочисленные жалобы от местных жителей.

Полицейские установили, что женщина, имея возможность контролировать поступление, нахождение и выдачу материальных ценностей, она присваивала себе часть денег, предназначенных к выплате. Также она похищала некоторые товары, предусмотренные для реализации в отделении почтовой связи. 

Организации был причинен материальный ущерб в размере свыше 280 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6