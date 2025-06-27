Бывшую начальницу отделения почты подозревают в присвоении 280 тысяч рублей

В Хворостянском районе бывшую начальницу отделения почты будут судить за присвоение денег и товаров, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полиции, достоверно зная механизм денежных транзакций, 41-летняя злоумышленница присваивала себе часть денег, предназначенных для выплаты гражданам.
Уголовное дело было возбуждено после обращения в органы представителя службы безопасности одного из акционерных обществ. Он сообщил, что ему поступили многочисленные жалобы от местных жителей.
Полицейские установили, что женщина, имея возможность контролировать поступление, нахождение и выдачу материальных ценностей, она присваивала себе часть денег, предназначенных к выплате. Также она похищала некоторые товары, предусмотренные для реализации в отделении почтовой связи.
Организации был причинен материальный ущерб в размере свыше 280 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы