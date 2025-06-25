В Самаре иностранный студент искал жилье в аренду, а нарвался на аферистов

В Самаре 19-летний иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников в социальных сетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек искал жилье для аренды и наткнулся на объявление о сдаче квартиры, которое разместил злоумышленник. "Хозяин" квартиры вел переписку с потенциальным арендатором через мессенджер, убедил его внести аванс за проживание и подробно объяснил, как перевести деньги через банкомат на указанный счет. После получения 15,5 тысяч рублей мошенник заблокировал все переписки и перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.

В ГУ МВД предупредили, что подобные схемы обмана особенно распространены в период заселения студентов, когда молодые люди активно ищут жилье.

"Будьте осторожны при аренде квартир через интернет: никогда не переводите деньги незнакомым людям, не подписывайте договор, не увидев квартиру. Настоящие владельцы недвижимости никогда не просят переводить предоплату через банкомат и всегда готовы показать жилье потенциальным арендаторам. При подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", — призвали правоохранители.