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Преступления Происшествия

В Самаре иностранный студент искал жилье в аренду, а нарвался на аферистов

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 19-летний иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников в социальных сетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек искал жилье для аренды и наткнулся на объявление о сдаче квартиры, которое разместил злоумышленник. "Хозяин" квартиры вел переписку с потенциальным арендатором через мессенджер, убедил его внести аванс за проживание и подробно объяснил, как перевести деньги через банкомат на указанный счет. После получения 15,5 тысяч рублей мошенник заблокировал все переписки и перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.

В ГУ МВД предупредили, что подобные схемы обмана особенно распространены в период заселения студентов, когда молодые люди активно ищут жилье.

"Будьте осторожны при аренде квартир через интернет: никогда не переводите деньги незнакомым людям, не подписывайте договор, не увидев квартиру. Настоящие владельцы недвижимости никогда не просят переводить предоплату через банкомат и всегда готовы показать жилье потенциальным арендаторам. При подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", — призвали правоохранители.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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