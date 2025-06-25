Самарец стал фигурантом уголовного дела за нападение на сотрудника МЧС на пожаре

В Самарской области мужчина напал на сотрудника МЧС России при тушении пожара. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Установлено, что нападающий применил насилие, не опасное для жизни, к пожарному, который выполнял свои обязанности. На момент происшествия он игнорировал требования и препятствовал тушению загоревшегося автомобиля.

Главное управление МЧС по Самарской области взаимодействует со Следственным комитетом.