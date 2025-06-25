Самарец стал фигурантом уголовного дела за нападение на сотрудника МЧС на пожаре

В Самарской области мужчина напал на сотрудника МЧС России при тушении пожара. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.
Установлено, что нападающий применил насилие, не опасное для жизни, к пожарному, который выполнял свои обязанности. На момент происшествия он игнорировал требования и препятствовал тушению загоревшегося автомобиля.
Главное управление МЧС по Самарской области взаимодействует со Следственным комитетом.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы