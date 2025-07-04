В Самаре начали тестировать низкопольный троллейбус "Горожанин"

Для прохождения тестовой эксплуатации в троллейбусное депо № 1 на ул. Чкалова прибыл современный низкопольный троллейбус большого класса УТТЗ-6241.04, известный под маркой "Горожанин". Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. На машине установлена система автономного хода, а ее максимальная скорость, заявленная производителем — Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом — 75 км/час.

С 1 по 31 июля троллейбус "подменит" электробус на маршруте № 108, следующий от Губернского рынка до Южного города. Из города до остановки "Кряж" контактная сеть имеется (там проходит троллейбусный маршрут № 6), а далее по Утевской улице и Николаевскому проспекту — нет.

"Участок, где требуется автономный ход, на этом направлении не такой уж большой — всего 13 километров. С учетом ресурса батарей "Горожанина" в 60 километров о внезапной разрядке машины можно не думать", — пояснили в департаменте.

Троллейбусы марки "Горожанин" выпускаются с 2020 года и работают в 11 городах России. Наш гость уже побывал на испытаниях в Смоленске, Саранске и Тольятти. По итогам эксплуатации "ТТУ" совместно с администрацией города и области рассмотрит вопрос о покупке данной техники и запуске новых маршрутов.