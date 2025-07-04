В Самаре начали тестировать низкопольный троллейбус "Горожанин"

Для прохождения тестовой эксплуатации в троллейбусное депо № 1 на ул. Чкалова прибыл современный низкопольный троллейбус большого класса УТТЗ-6241.04, известный под маркой "Горожанин". Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта. На машине установлена система автономного хода, а ее максимальная скорость, заявленная производителем — Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом — 75 км/час.
С 1 по 31 июля троллейбус "подменит" электробус на маршруте № 108, следующий от Губернского рынка до Южного города. Из города до остановки "Кряж" контактная сеть имеется (там проходит троллейбусный маршрут № 6), а далее по Утевской улице и Николаевскому проспекту — нет.
"Участок, где требуется автономный ход, на этом направлении не такой уж большой — всего 13 километров. С учетом ресурса батарей "Горожанина" в 60 километров о внезапной разрядке машины можно не думать", — пояснили в департаменте.
Троллейбусы марки "Горожанин" выпускаются с 2020 года и работают в 11 городах России. Наш гость уже побывал на испытаниях в Смоленске, Саранске и Тольятти. По итогам эксплуатации "ТТУ" совместно с администрацией города и области рассмотрит вопрос о покупке данной техники и запуске новых маршрутов.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?