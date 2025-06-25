В Волжском районе будут судить девушку, с помощью матери обокравшую магазин

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Самары, обвиняемой в совершении мошенничества. Бывший продавец сетевого магазина похитила товары, используя знания о работе кассы самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре 2024 г. сотрудник службы безопасности одного из АО обратился в полицию и рассказал, что по камерам, установленным в кассовой зоне самообслуживания сетевого магазина, выявил хищение товаров на сумму более 5500 рублей.

Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастна безработная уроженка Ульяновской области, которая некоторое время назад работала в этом магазине.

Девушка, сканируя продукцию, умышленно допустила ошибку, после чего касса запросила помощь кассира. Но она не пригласила никого из сотрудников для подтверждения покупки, а продолжала якобы "сканировать" и складывать в пакет товары. После покупатель позвала старшего кассира (как выяснилось позже — это была ее мать) и попросила подтвердить покупку. Работник магазина, не проверяя товар, выполнила просьбу клиента.

"В ходе опроса старший кассир пояснила, что покупателем на записи с камер видеонаблюдения является ее 22-летняя дочь, которая ранее работала в этом же магазине. О том, что родственница брала два-три товара, а сканировала один, женщина не подозревала, и оснований не доверять дочери у нее не было, поэтому она и подтвердила покупку", — отмечается в сообщении.

Сейчас уголовное дело расследовано и направлено в суд. Обвиняемая раскаялась и добровольно возместила причиненный материальный ущерб.