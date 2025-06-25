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Преступления Происшествия

В Волжском районе будут судить девушку, с помощью матери обокравшую магазин

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Самары, обвиняемой в совершении мошенничества. Бывший продавец сетевого магазина похитила товары, используя знания о работе кассы самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В сентябре 2024 г. сотрудник службы безопасности одного из АО обратился в полицию и рассказал, что по камерам, установленным в кассовой зоне самообслуживания сетевого магазина, выявил хищение товаров на сумму более 5500 рублей.

Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастна безработная уроженка Ульяновской области, которая некоторое время назад работала в этом магазине.

Девушка, сканируя продукцию, умышленно допустила ошибку, после чего касса запросила помощь кассира. Но она не пригласила никого из сотрудников для подтверждения покупки, а продолжала якобы "сканировать" и складывать в пакет товары. После покупатель позвала старшего кассира (как выяснилось позже — это была ее мать) и попросила подтвердить покупку. Работник магазина, не проверяя товар, выполнила просьбу клиента.

"В ходе опроса старший кассир пояснила, что покупателем на записи с камер видеонаблюдения является ее 22-летняя дочь, которая ранее работала в этом же магазине. О том, что родственница брала два-три товара, а сканировала один, женщина не подозревала, и оснований не доверять дочери у нее не было, поэтому она и подтвердила покупку", — отмечается в сообщении.

Сейчас уголовное дело расследовано и направлено в суд. Обвиняемая раскаялась и добровольно возместила причиненный материальный ущерб.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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