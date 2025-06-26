Сызранец умыкнул из магазина 35 пачек сливочного масла

В полицию Сызрани обратился сотрудник сетевого магазина на ул. Ульяновской и заявил, что кто-то похитил 35 пачек сливочного маста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Недостача обнаружилась во время инвентаризации. Ущерб оценили на 6 тыс. рублей. По камерам правоохранители выяснили, что масло прихватил ранее судимый 34-летний местный житель.

Он зашел в магазин, взял с полки сливочное масло, сложил в пакет и, не оплачивая, прошел через кассовую зону.

Мужчину оперативно задержали. Тот признался в преступлении и заявил, что масло продал прохожим, а деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".