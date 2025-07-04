На Московском шоссе Kia врезалась в столб, есть пострадавшие

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В четверг, 3 июля, молодой водитель на Московском шоссе в Самаре врезался в световую опору. Помощь потребовалась ему и пассажиру, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области