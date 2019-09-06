Несколько фигурантов дела о грязной нефти заподозрили в получении взяток

Несколько сотрудников дочерних структур "Транснефти" получали взятки за то, что принимали в систему некачественную нефть от самарской фирмы "Нефтеперевалка". К такому выводу пришло следствие по делу о загрязнении экспортного трубопровода "Дружба" нефтью, содержащей хлорорганику, сообщает rbc.ru.

Информацию о взятках, изложенную в постановлении следователя по особо важным делам Следственного комитета (СК) Самарской области Андрея Родичкина, изданию подтвердили Дмитрий Натариус, адвокат подозреваемого по делу — гендиректора "Нефтеперевалки" Светланы Балабай. "Факты незаконного получения денег сотрудниками "Транснефть-Дружбы" за некачественную, обводненную нефть, сдаваемую в систему, указаны в постановлении следователя по особо важным делам Андрея Родичкина, которому руководитель следственного управления Следственного комитета по Самарской области генерал-майор Валерий Самодайкин согласовал продление срока предварительного следствия до 30 сентября текущего года", — сказал он. Натариус утверждает, что Балабай была незнакома с людьми, дававшими взятки.

В постановлении Родичкина говорится, что начальник приемно-сдаточного пункта (ПСП) Лопатино (принадлежит "дочке" "Транснефти" "Транснефть-Дружба") Роман Гладков, допрошенный в качестве подозреваемого по делу, признался, что более двух лет, с января 2017-го по апрель 2019 г., ежемесячно получал от руководства небольшой нефтяной компании ООО "Союз-Нефть" деньги за организацию приема смеси нефти и продуктов нефтепереработки от "Нефтеперевалки" для последующей закачки в экспортный нефтепровод. Гладкову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а" и "б" ч. 4 ст. 215.3 (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность", совершенное группой лиц по предварительному сговору") и "а", "б" ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере, совершенная группой лиц) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). При этом на допросе в качестве обвиняемого Гладков не признал свою вину и от дачи показаний отказался, говорится в постановлении. С начала июня он находится под домашним арестом. С представителем "Союз-Нефти" изданию не удалось связаться.

Начальник отдела куйбышевского районного управления "Транснефть-Дружбы" по товарно-транспортным операциям Роман Якушев, которому предъявлено обвинение по тем же статьям, что и Гладкову, на допросе в качестве подозреваемого сказал, что с лета 2018 г. получал по 150 тыс. руб. в месяц от замдиректора компании "Магистраль" Сергея Баландина (еще один фигурант уголовного дела о грязной нефти, признал вину), говорится в постановлении следователя. Из них 100 тыс. руб. он оставлял себе "за то, что в нефтепровод "Дружба" поступает обводненная нефть" (обводненная нефть также считается некачественной), а еще 50 тыс. передавал диспетчеру "Транснефть-Дружбы" Н. И. Рубцову (находится под домашним арестом). Этот диспетчер должен был направлять обводненную нефть на диспетчерскую станцию в Лопатино, чтобы она "не отстаивалась и не был выявлен факт превышения показателя массовой доли воды". Но на допросе в качестве обвиняемого Якушев не признал вину, он тоже находится под домашним арестом. Однако Якушев подтвердил ранее данные показания в качестве подозреваемого и добавил, что с сентября 2018-го по апрель 2019 г. получал от своего начальника Романа Гладкова дополнительно от 75 тыс. до 100 тыс. руб. три раза "за предупреждение о внеплановых проверках" и за то, что на диспетчерскую станцию поступает обводненная нефть.

Замначальника куйбышевского районного управления "Транснефть-Дружбы" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов также получал деньги от Баландина "за бездействие" — 600 тыс. руб. с октября 2018 г. по апрель 2019 г., заявил сам Никишов на допросе в качестве подозреваемого, говорится в постановлении следователя. От Гладкова он получил дополнительно еще 200 тыс. руб., говорится в документе. Никишов, которому предъявлены те же статьи, что и Гладкову, и Якушеву, находится под домашним арестом.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин сказал РБК, что по делу о грязной нефти проходит всего семь бывших сотрудников госкомпании, включая упомянутых в постановлении следователя, — все они уже уволены.

Бывшим сотрудникам структуры "Транснефти" сначала предъявили обвинения по статье "приведение трубопроводов в негодность", и они согласились с ними только в той их части, что закрывали глаза на превышение содержания воды в нефти, пояснил РБК Сергей Егоров, адвокат бывшего владельца терминала "Нефтеперевалки" Романа Трушева. По его словам, обвинения в участии в преступном сообществе им были предъявлены позднее, а факты получения и дачи взяток служат обоснованием для этих обвинений. "В понимании уголовного законодательства ежемесячное вознаграждение такого рода называется коммерческим подкупом. Но в данном случае соответствующие обвинения сотрудникам "Транснефти" не были предъявлены", — подчеркнул адвокат.

Демин не стал комментировать выводы о взятках, которые, по версии следствия, получали бывшие сотрудники "Транснефти", фигурирующие в деле. По его словам, в дочерних компаниях усилены регламентирующий контроль и исполнительская дисциплина. При этом в службе безопасности "Транснефти" сделаны выводы по итогам инцидента с загрязнением "Дружбы" и принимаются меры для исключения его повторения, подчеркнул он.

Напомним, фигурантами по уголовному делу о загрязнения нефти "Дружбы" сейчас проходят 14 человек. 13 из них задержаны, 12 находятся в СИЗО либо под домашним арестом. Тринадцатый фигурант — бывший бенефициар "Нефтеперевалки" Роман Ружечко — задержан в Литве и просит политического убежища. Еще один фигурант — Роман Трушев, ранее владевший терминалом "Нефтеперевалки", — также находится за границей и арестован заочно.

О загрязнении "Дружбы" впервые стало известно в апреле 2019 года от белорусского концерна "Белнефтехим". После этого Белоруссия, Украина, Германия и Польша приостановили поставки сырой нефти из России по этому нефтепроводу. Поставки удалось возобновить полностью только 1 июля. Президент Владимир Путин на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым назвал этот инцидент "очень серьезным экономическим, материальным и имиджевым ущербом" для России. Клиенты российских компаний до сих пор не подсчитали ущерб от этого инцидента. "Транснефть" предложила передать под ее управление все пункты приема нефти в России, часть из которых сейчас принадлежит частным лицам, как, например, "Нефтеперевалка".