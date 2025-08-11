Бастрыкин заинтересовался уголовным делом с участием компании, избившей подростка в Самаре

Глава СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о хулиганских действиях в отношении несовершеннолетнего в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, ранее в Самаре возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц" на молодежную компанию, напавшую на подростка. Поводом стали видео в соцсетях, на которых молодые люди надругались над несовершеннолетним: "сняли с него пояс, обхаркали лицо и избили".

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Самарской области Павлу Олейнику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.