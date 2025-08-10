16+
Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело на молодежную компанию, напавшую на подростка

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Следователь СК Павел Олейник поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении несовершеннолетнего в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Ранее в соцсетях появились посты о том, что подростки надругались над несовершеннолетним: "сняли с него пояс, обхаркали лицо и избили".

Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников обстоятельств произошедшего.

В ГУ МВД по Самарской области ранее сообщали, что по данному факту заявлений в полицию не поступало. Сейчас правоохранители проводят проверку, "по результатам которой будет принято процессуальное решение".

"Граждане, которым известны личности участников конфликта или информация о произошедшем, — просьба обратиться в полицию по телефону 112 или по телефону дежурной части 8(846) 921-22-23", — призвали в МВД.

