В Самаре возбудили уголовное дело на молодежную компанию, напавшую на подростка

Следователь СК Павел Олейник поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении несовершеннолетнего в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.
Ранее в соцсетях появились посты о том, что подростки надругались над несовершеннолетним: "сняли с него пояс, обхаркали лицо и избили".
Уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников обстоятельств произошедшего.
В ГУ МВД по Самарской области ранее сообщали, что по данному факту заявлений в полицию не поступало. Сейчас правоохранители проводят проверку, "по результатам которой будет принято процессуальное решение".
"Граждане, которым известны личности участников конфликта или информация о произошедшем, — просьба обратиться в полицию по телефону 112 или по телефону дежурной части 8(846) 921-22-23", — призвали в МВД.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы