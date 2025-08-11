В Безенчуке пожилой буян повредил несколько чужих автомобилей

В Самарской области задержали хулигана, повредившего несколько автомобилей, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.
Индицидент произошел в поселке Безенчук, рядом с одним из домов на ул. Советской. Очевидцы сообщили, что неизвестный повредил припаркованные там автомобили.
По прибытии экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, задержал нарушителя общественного спокойствия. Им оказался 60-летний местный житель. Из хулиганских побуждений он сломал зеркала заднего вида у трех автомобилей.
Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы