В Безенчуке пожилой буян повредил несколько чужих автомобилей

БЕЗЕНЧУК. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области задержали хулигана, повредившего несколько автомобилей, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

Индицидент произошел в поселке Безенчук, рядом с одним из домов на ул. Советской. Очевидцы сообщили, что неизвестный повредил припаркованные там автомобили.

По прибытии экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, задержал нарушителя общественного спокойствия. Им оказался 60-летний местный житель. Из хулиганских побуждений он сломал зеркала заднего вида у трех автомобилей.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским.

