Бастрыкин заинтересовался уголовным делом, связанным с гибелью 10-летнего мальчика в Похвистневском районе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил доложить о расследовании обстоятельств гибели ребенка в результате падения футбольных ворот в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

Напомним, трагедия произошла 14 августа этого года. Вечером подростки пришли на территорию школы в с. Старый Аманак в Похвистневском районе. Там на спортивной площадке они играли в футбол. В какой-то момент на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. В результате ребенок погиб.

Следственные органы СК России по Самарской области возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Александр Бастрыкин запросил у и. о. руководителя СУ по Самарской области Михаила Ламонова доклад о ходе расследования уголовного дела.