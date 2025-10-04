Тольяттинка фиктивно прописала у себя 20 мигрантов и угодила в уголовное дело

Полиция Автозаводского района Тольятти выявила факт фиктивной постановки на учет по месту регистрации 20 иностранных граждан. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Тольятти ранее не судимая 46-летняя местная жительница фиктивно прописала в своей однокомнатной квартире 20 иностранцев. Когда все раскрылось, она признала вину и пояснила, что за свои услуги получила вознаграждение на общую сумму более 5 тыс. рублей.

На нее возбудили уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ".

"В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания, что в дальнейшем позволит избежать нарушений и обеспечит соблюдение миграционного законодательства на территории города", — отмечается в сообщении.