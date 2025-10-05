В Самаре задержали метадонового контрабандиста из СНГ

Самарская полиция задержала 53-летнего иностранца, подозреваемого в контрабанде наркотиков, передает ГУ МВД по Самарской области.

Автоинспекторы остановили на Аэропортовском шоссе в Красноглинском районе автомобиль бизнес-класса, в котором ехал фигурант в качестве пассажира. В присутствии понятых из его чемодана достали пластиковую банку, в которой находились прозрачные желатиновые капсулы с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это метадон.

Выяснилось, что гражданин одной из стран ближнего зарубежья авиарейсом пересек таможенную границу РФ и контрабандой ввез в своем багаже метадон для личного употребления.

На мигранта возбудили уголовное дело по статье 229.1 (контрабанда наркотиков). По ходатайству следователя правонарушителю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.