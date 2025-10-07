В МВД расследуют дело о возможном мошенничестве в отношении фермеров

ГСУ ГУ МВД по Самарской области забрало для расследования загадочное уголовное дело из Красноармейского райотдела полиции. Речь в расследовании идет о возможном мошенничестве в разных регионах.

Как значится в материалах предварительного следствия, одна из историй началась в районе Самарской области с того, что фермер заключил договор о поставке 200 тонн нута.

"13 сентября 2024 года на адрес моей электронной почты пришел договор от ООО. Далее бухгалтеру позвонил покупатель и пояснил, что на почту нам отправили новый договор от ООО, что его надо переподписать взамен договора с ИП. Следом бухгалтер мне доложила о звонке предпринимателя, о его просьбе и присланном договоре от ООО", — указывает потерпевший фермер.

16 сентября 2024 г. ООО внесло предоплату в 25%.

"В нашем ответе от 16.09.2024 г., на запрос ООО о возможности поставки товара по договору поставки, мы сообщаем, что возможна оплата аванса за товар в размере 25%, при условии оплаты оставшейся части аванса в размере 75% на момент отгрузки", — указано также в показаниях потерпевшего.

23 сентября в КФХ приехали на погрузку четыре грузовика.

"Автомашины мы загрузили, оплаты не было, на предпринятые нами телефонные звонки в адрес ООО никто не отвечал. Старший при погрузке нам пояснил, что созвонился с офисом ООО, что аванс до 25% он оплатит со своего ИП по письму от ООО и предложил проехать в офис для оформления закрывающих документов и подтверждения оплаты", — писал в жалобах потерпевший.

Далее, как говорит фермер, нут увезли, фермеру полную оплату не перечислили. А 30 сентября пришла досудебная претензия, в которой покупатель начисляет продавцу неустойку с 24.09.2024 из расчета 1% от стоимости (цены) договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по договору, что составляет 100 тыс. руб. в день. В связи с просрочкой поставки покупатель решил начислить продавцу по состоянию на 26.09.2024 неустойку в размере 300 тыс. рублей. Позже ООО предлагает выплатить пени в размере 300 тыс. руб. и штраф 3 млн рублей. Далее было получено исковое заявление.

Фермер и его представители обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. А параллельно вели свое расследование. Они нашли похожие ситуации с этой же фирмой и фермерами в разных районах Самарской области, а также в Саратовской, Волгоградской, Пензенской, Тамбовской, Воронежской, Ульяновской и других. Фермер из Красноармейского района настаивал на передаче материалов расследования в ГСУ ГУ МВД для более масштабного разбирательства. Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в конце сентября материалы переданы на расследование в полицейский главк.