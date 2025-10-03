Областная комиссия зафиксировала 143 преступления при реализации нацпроектов

В суд направлено 89 уголовных дел, связанных с реализацией федеральных проектов в регионе. Информация содержится в протоколе заседания комиссии по противодействию коррупции в комитете ценового и тарифного регулирования Самарской области от 30 сентября 2025 года.

Как указано в протоколе, на заседании было рассмотрено письмо министерства по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области. В письме, в том числе данные о правонарушениях в сфере реализации региональных составляющих федеральных проектов.

"За первое полугодие 2025 года зарегистрировано 143 преступления в сфере реализации национальных проектов. Выявлено 81 лицо, совершившее преступления данной категории. По результатам контрольных мероприятий в отношении объектов проверок вынесено 543 представления, в результате рассмотрения которых 254 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 142 лица привлечены к административной ответственности. Окончены расследованием и направлены в суд уголовные дела по 89 преступлениям, привлечено к ответственности 70 лиц", — указано в материалах.

Наиболее опасными нарушениями названы факты коррупционных проявлений, несоблюдение порядка организации госзакупок, оплата некачественных работ, фальсификация отчетности.

Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказал критику действий некоторых подрядчиков при реализации проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Также сообщалось, что в Самарской области возбудили восемь уголовных дел о нарушениях при реализации проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".