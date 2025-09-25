В Самарской области двое мужчин пытались подкупить сотрудника колонии

В Самарской области отправилось в суд уголовное дело двоих жителей региона, обвиняемых в даче взятки сотруднику ФСИН. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, 8 августа 2025 г. в заведении быстрого питания в Тольятти обвиняемые передали сотруднику исправительного учреждения 97 тыс. рублей. Предполагалось, что с помощью этого их осужденный родственник избежит ответственности за нарушение режима отбывания наказания, а также сможет перевестись в более легкие условия содержания.
Также выяснилось, что передать взятку обвиняемые пытались уже неоднократно, но получали отказ.
Последние комментарии
