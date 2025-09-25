Самарец похитил 135 тыс. рублей у 77-летней жительницы Жигулевска

В сентябре в полицию Жигулевска обратилась 77-летняя местная жительница. Она сообщила, что из ее частного дома похищено 135 тысяч рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина по объявлению в газете пригласила домой рабочего, чтобы тот покрасил окна. Она заплатила аванс, а кошелек убрала в комод, после чего ушла в огород, оставив мужчину одного в доме.
Через некоторое время рабочий объявил, что покраску окончил, и быстро ушел, не слушая претензий пожилой женщины по качеству проделанной работы. Заявитель обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию за помощью.
Правоохранители установили, что к хищению причастен 28-летний самарец. Мужчина пояснил, что видел, куда женщина спрятала кошелек, выбрал момент, когда она отвлеклась, прошел в дом и забрал денежные средства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Родственник подозреваемого принес потерпевшей извинения и возместил нанесенный ущерб.
