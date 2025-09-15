16+
Деньги из самарских микрокредитных организаций выводили за границу и отправляли на финансирование терроризма

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сотрудники СК и ФСБ задержали пять участников ОПГ, занимавшейся незаконными валютными операциями, выводом денег за границу и содействием терроризму. Еще один человек объявлен в международный розыск.

Западное МСУ на транспорте СК РФ расследует уголовное дело ОПГ. Среди фигурантов — бенефициар международного холдинга и руководители российской микрокредитной организации. Также в деле значатся еще четверо их предполагаемых соучастников.

По версии следствия, с 2022 по 2024 г. бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии организовал вывод денег из подконтрольных микрокредитных организаций, работавших в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Активы переводили на счета иностранной фирмы в рамках фиктивных договоров займа. В итоге участники ОПГ сделали около 500 банковских переводов на сумму более 2,5 млрд рублей.

Кроме того, двое обвиняемых систематически перечисляли деньги для поддержки украинских вооруженных формирований и обеспечивали их транспортом, который затем использовался для террористической деятельности на территории России.

Всем задержанным уже избрали меру пресечения.

