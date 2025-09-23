В Самарской области задержали двух диверсантов, взрывавших мосты

ФСБ России задержала в Самарской области двух мужчин по подозрению в совершении диверсий, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

55-летний мужчина и его 33-летний сын по данным ФСБ причастны к подготовке и совершению в 2023–2025 гг. диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару.

Установлено, что в июне 2022 г. молодой человек выехал за рубеж, где через мессенджер Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации и выразил готовность к безвозмездному сотрудничеству путем подготовки и совершения терактов и диверсий на территории России. Вернувшись, он привлек к преступной деятельности своего отца, разделяющего его антироссийские взгляды.

"Из оборудованного в лесном массиве тайника и в арендованной ими квартире изъято 13,5 кг взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера", — сообщили в ФСБ.

В ходе допроса задержанные дали признательные показания о совершении подрывов. Так, в июле 2023 г. она подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 г. — железнодорожные мосты через реки Чапаевку и Самару. Также они признались в причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 г. был совершен подрыв трансформаторной подстанции на одном из НПЗ.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 281 (диверсия), ст. 205.5 (участие в деятельности терорганизации) и ст. 275 (госизмена) УК РФ. По совокупности совершенных преступлений им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.