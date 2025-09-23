16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Один из пойманных в Самарской области диверсантов порезал себя при задержании В Самарской области задержали двух диверсантов, взрывавших мосты Тольяттинская пенсионерка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей В полиции начали проверку из-за задержания сотрудника с 30 кг наркотиков Самарец искал в Интернете автозапчасть, а нашел мошенников

Преступления Происшествия

Один из пойманных в Самарской области диверсантов порезал себя при задержании

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 104
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мужчина, задержанный ФСБ по подозрению в совершении диверсий, нанес себе травмы.

Напомним, 55-летнего мужчину и его 33-летнего сына задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара.

Как рассказали сотрудники ведомства в оперативном видео, при задержании один из мужчин начал бить себя ножом в живот.

Правоохранители подозревают мужчин в подготовке и совершении в 2023-2025 гг. диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области. По версии следствия, в июне 2022 г. молодой человек выехал за границу, где связался с представителем украинской террористической организации и согласился безвозмездно совершать теракты и диверсии в России. Вернувшись, он привлек к преступной деятельности отца, разделяющего антироссийские взгляды. Так, в июле 2023 г. они подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 г. - железнодорожные мосты через реки Чапаевку и Самару. Также они признались в причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 г. был совершен подрыв трансформаторной подстанции на одном из НПЗ.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных 13,5 кг взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.

Гид потребителя

Последние комментарии

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5