Один из пойманных в Самарской области диверсантов порезал себя при задержании

Мужчина, задержанный ФСБ по подозрению в совершении диверсий, нанес себе травмы.

Напомним, 55-летнего мужчину и его 33-летнего сына задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара.

Как рассказали сотрудники ведомства в оперативном видео, при задержании один из мужчин начал бить себя ножом в живот.

Правоохранители подозревают мужчин в подготовке и совершении в 2023-2025 гг. диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области. По версии следствия, в июне 2022 г. молодой человек выехал за границу, где связался с представителем украинской террористической организации и согласился безвозмездно совершать теракты и диверсии в России. Вернувшись, он привлек к преступной деятельности отца, разделяющего антироссийские взгляды. Так, в июле 2023 г. они подорвали магистральный газопровод в Сызранском районе, в марте и сентябре 2024 г. - железнодорожные мосты через реки Чапаевку и Самару. Также они признались в причастности к изготовлению и закладке в тайник самодельного взрывного устройства, с использованием которого в июле 2023 г. был совершен подрыв трансформаторной подстанции на одном из НПЗ.

Сотрудники ФСБ изъяли у задержанных 13,5 кг взрывчатых веществ, большое количество компонентов для изготовления взрывных устройств и три квадрокоптера.